4 Fakta Rotasi Pejabat DJP Muncul Nama-Nama Ajaib

JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto akan membatalkan rotasi pejabat yang terindikasi masuk tanpa melalui proses seleksi resmi.

Berikut fakta -fakta rotasi pejabat DJP muncul nama-nam ajaib yang dirangkum Okezone, Sabtu (19/9/2026)

1. Pejabat Bakal Dikembalikan Pejabat akan dikembalikan

Sementara itu, pejabat yang telah memenuhi persyaratan seleksi tetap melanjutkan proses rotasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap. (Balik ke posisi awal?) Iya," ungkap Bimo, Kamis (17/9/2026).

2. Nama-Nama Ajaib

Bimo mengungkapkan adanya "nama-nama ajaib" yang masuk dalam daftar perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tanpa mengikuti prosedur resmi. Perombakan tersebut dilakukan pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Bimo, masuknya nama-nama tersebut menjadi persoalan serius karena berpotensi mengganggu tata kelola organisasi. Bimo menjelaskan, sejumlah pejabat yang masuk dalam daftar rotasi terindikasi tidak mengikuti prosedur resmi dan mekanisme seleksi yang berlaku di Kementerian Keuangan.

"Ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment talent management," kata Bimo.

3. Indikasi Pelanggaran Prosedur