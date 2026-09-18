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Penerimaan Pajak Tembus Rp1.409 Triliun, Suahasil: Aktivitas Ekonomi Tumbuh

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |12:34 WIB
Penerimaan Pajak Tembus Rp1.409 Triliun, Suahasil: Aktivitas Ekonomi Tumbuh
Penerimaan pajak mencapai Rp1.409 triliun hingga Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA — Penerimaan pajak mencapai Rp1.409 triliun hingga Agustus 2026. Capaian ini tumbuh 24,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut tecermin dari menguatnya permintaan pada sektor komoditas dan barang konsumsi.

"Penerimaan pajak terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi. Pertumbuhannya, transaksinya ada. Tadi Anda lihat permintaan semen tumbuh, permintaan listrik tumbuh, permintaan mobil dan motor tumbuh. Berarti aktivitas ekonomi tumbuh, karena itu pajak juga menerima," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Secara rinci, penerimaan pajak ditopang oleh beberapa komponen utama. PPh Nonmigas mencapai Rp722,2 triliun atau tumbuh 16,6 persen dan telah merealisasikan 62,6 persen dari target tahunan.

Kemudian, PPN dan PPnBM mencapai Rp591,5 triliun atau tumbuh 38,9 persen, setara dengan 59,4 persen dari target. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kuatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat.

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