Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pajak Merchant Marketplace Mulai Berlaku 1 Oktober 2026, Bimo: No Drama

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |11:39 WIB
Pajak Merchant Marketplace Mulai Berlaku 1 Oktober 2026, Bimo: No Drama
Pemungutan Pajak terhadap pedagang daring melalui penyedia layanan perdagangan elektronik (marketplace) resmi diterapkan mulai 1 Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pedagang daring (merchant) melalui penyedia layanan perdagangan elektronik (marketplace) resmi diterapkan mulai 1 Oktober 2026. Penerapan regulasi yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tersebut sempat mengalami beberapa kali penundaan.

"Nanti Insya Allah kita akan segera aktivasi aturannya dan implementasinya, mereka sudah siap, kita juga udah siap," kata Bimo di Kantor Pusat DJP, Rabu (16/9/2026).

Semula, kebijakan tersebut ditargetkan berlaku mulai 1 Juli 2026 dengan menunjuk empat platform marketplace besar sebagai pemungut PPh, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Namun, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kala itu memilih menangguhkan pelaksanaannya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mematangkan kesiapan sistem.

"Bottleneck-nya ya karena Pak Menteri Purbaya keputusannya untuk sementara menunda supaya kesiapannya gimana," ungkap Bimo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242544//dirjen_pajak-nmNz_large.jpg
Dirjen Pajak Batalkan Rotasi Nama-Nama Ajaib Era Purbaya, Tak Ikut Assessment!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242099//penerangan_jalan-NJlc_large.jpg
Bukan Sekadar Pajak Listrik, Ini Kontribusi PBJT Bagi Penerangan Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242100//djp_pertamina-etKo_large.jpg
DJP-Pertamina Perkuat Kepatuhan Pajak Lewat Integrasi Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242056//menkeu_suahasil-3guf_large.jpeg
Menkeu Suahasil Buka Suara soal Potensi Perombakan Pejabat DJP hingga Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/320/3241223//purbaya-MUFu_large.jpg
Purbaya Andalkan AI di INSW untuk Tekan Kebocoran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/470/3240638//rumah-vdj8_large.png
Ingat! Bayar PBB Rumah Sebelum 30 September, Dapat Keringanan 5 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement