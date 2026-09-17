Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkeu Suahasil Nazara Terlibat Korupsi Rp500 Triliun, Kemenkeu: Hoaks!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |10:22 WIB
Menkeu Suahasil Nazara Terlibat Korupsi Rp500 Triliun, Kemenkeu: Hoaks!
Menkeu Suahasil Nazara Terlibat Korupsi Rp500 Triliun, Kemenkeu: Hoaks! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengonfirmasi kabar yang beredar di media sosial mengenai tuduhan korupsi sebesar Rp500 triliun yang melibatkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara merupakan berita bohong (hoaks).

Isu tersebut mencuat usai beredarnya potongan tangkapan layar artikel salah satu media yang judul resminya telah direkayasa oleh akun media sosial tidak bertanggung jawab. 

Dalam unggahan tersebut, pembuat konten menambahkan narasi provokatif: "Baru hitungan jam jadi Menkeu sudah muncul berita buruk, jika yg ditulis Detik ini benar kita berdoa bersama-sama supaya besok dunia kiamat wae".

PPID Kementerian Keuangan menegaskan bahwa artikel berita tersebut telah disunting pada bagian judul untuk menyesatkan publik serta mendiskreditkan Menkeu Suahasil Nazara yang baru saja menjabat.

"Berita yang beredar mengenai Menteri Keuangan Suahasil Nazara terlibat korupsi Rp500 triliun, merupakan berita hoaks," tegas PPID Kemenkeu dalam keterangan resminya, Kamis (17/9/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242067/menkeu_suahasil-ecgV_large.jpeg
Bidik Efisiensi APBN, Menkeu Suahasil Tegaskan Bukan Sekadar Pangkas Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242063/wapres_gibran-Xwgc_large.jpg
Wapres Gibran Yakin Menkeu Baru Suahasil Nazara Mampu Kelola APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242056/menkeu_suahasil-3guf_large.jpeg
Menkeu Suahasil Buka Suara soal Potensi Perombakan Pejabat DJP hingga Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242052/menkeu_suahasil-LdyY_large.jpg
Menkeu Suahasil Pastikan Lanjutkan Program Prioritas Kemenkeu, Janji Rapel Rilis APBN KiTa Juli-Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242048/menkeu_suahasil-NtGg_large.jpeg
Gantikan Purbaya, DPR Harap Suahasil Bisa Ciptakan Iklim Sistem Keuangan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242020/menkeu_suahasil-qGvh_large.jpg
Suahasil Dilantik Jadi Menkeu, Dituntut Berani Ambil Kebijakan Fiskal hingga Antitesis Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement