Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR Buka Wacana Ubah Batas Defisit APBN 3 Persen di RUU Keuangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |17:17 WIB
DPR Buka Wacana Ubah Batas Defisit APBN 3 Persen di RUU Keuangan
DPR Buka Wacana Ubah Batas Defisit APBN 3 Persen di RUU Keuangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi XI DPR RI memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong agar pembatasan defisit APBN sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercantum dalam penjelasan Pasal 12 ayat (3) dikaji ulang.

Misbakhun menilai patokan defisit 3 persen terhadap PDB tersebut membatasi ruang ekspansi fiskal pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Langkah ekspansif dinilai krusial agar Indonesia mampu terlepas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) serta memanfaatkan momentum bonus demografi secara optimal.

"Bagaimana cara mencapai ekspansi pertumbuhan itu kalau kita nge-lock (kunci) di sana?," tanya Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Dia menjelaskan bahwa batasan defisit 3 persen sejatinya bukan norma hukum yang kaku dalam batang tubuh UU Keuangan Negara, melainkan sekadar penjelasan. Menurutnya, Pasal 12 UU Keuangan Negara sejatinya hanya mengatur empat asas pokok yaitu APBN berbasis perencanaan, diatur melalui UU, skema pembiayaan utang saat defisit, serta rencana penggunaan dana saat surplus.

Namun, ketetapan batas defisit 3 persen dan rasio utang 60 persen dari PDB yang ada di bagian penjelasan justru diperlakukan layaknya 'kitab suci' dalam perumusan kebijakan fiskal.

Misbakhun turut mengkritisi latar belakang historis batas 3 persen yang mengacu pada Maastricht Agreement di Eropa. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/320/2830879/indonesia-defisit-rp464-3-triliun-ini-biang-keroknya-faEHfFmE7L.JPG
Indonesia Defisit Rp464,3 Triliun, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/10/20/2180887/menkeu-sebut-virus-korona-bisa-bikin-defisit-apbn-sentuh-2-5-lLSe9oaDVj.jpg
Menkeu Sebut Virus Korona Bisa Bikin Defisit APBN Sentuh 2,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/06/20/2179138/defisit-transaksi-berjalan-disebabkan-birokrasi-yang-tidak-sederhana-dan-efisien-QM0z7okFBE.jpg
Defisit Transaksi Berjalan Disebabkan Birokrasi yang Tidak Sederhana dan Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/09/20/2139635/defisit-transaksi-berjalan-diproyeksi-turun-jadi-2-7-L3yriKIRne.jpg
Defisit Transaksi Berjalan Diproyeksi Turun Jadi 2,7%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/28/20/2135474/presiden-jokowi-targetkan-defisit-transaksi-berjalan-selesai-dalam-3-tahun-gtnSAybPav.jpeg
Presiden Jokowi Targetkan Defisit Transaksi Berjalan Selesai dalam 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/08/20/2127282/defisit-transaksi-berjalan-kuartal-iii-usd7-7-miliar-setara-2-7-dari-pdb-xr3nYlOywP.jpg
Defisit Transaksi Berjalan Kuartal III USD7,7 Miliar, Setara 2,7% dari PDB
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement