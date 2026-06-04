Purbaya Bantah Isu Mundur dan Reshuffle: Enggak benar

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang menyebut dirinya mundur atau terkena reshuffle kabinet. Isu pergantian menteri tersebut sempat mencuat di kalangan awak media pada sore hari ini.

“Enggak benar lah,” ungkap Purbaya dalam pesan singkatnya yang disampaikan kepada para wartawan, Kamis (4/6/2026).

Sebelumnya, beredar isu bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pergantian menteri kabinet pada sore ini. Salah satu nama yang mencuat akan diganti adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya diisukan akan digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan, hingga kemudian muncul pula nama mantan Menteri Keuangan Chatib Basri sebagai kandidat pengganti.



(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.