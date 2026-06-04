Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Breaking News! Rupiah Pagi Ini Melemah Tembus Rp18.025 per Dolar AS

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |09:29 WIB
Breaking News! Rupiah Pagi Ini Melemah Tembus Rp18.025 per Dolar AS
Breaking News! Rupiah Pagi Ini Melemah Tembus Rp18.025 per Dolar AS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) makin melemah. Pagi ini, Rupiah menembus level Rp18.000 per dolar AS. Pelemahan ini menjadi terendah sepanjang sejarah sejak krisis moneter 1998.

Mengutip data Bloomberg, Jakarta, Kamis (4/6/2026), Rupiah melemah 58,5 poin atau 0,33 persen ke level Rp18.025 per dolar AS.

Sekadar informasi, pada akhir perdagangan Rabu (3/6/2026), Rupiah turun 127,5 poin atau sekitar 0,71 persen ke level Rp17.966 per dolar AS.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan Rupiah dipicu oleh maraknya sentimen negatif dan rumor yang tidak berdasar di pasar keuangan.

Salah satu rumor yang beredar adalah adanya instruksi dari dirinya agar perbankan nasional segera melakukan stress test (uji ketahanan) menghadapi skenario Rupiah di atas Rp18.000. Purbaya secara langsung membantah spekulasi tersebut.

"Kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatannya, pelemahannya 1-2 hari ini kan. Karena ada isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress terst kalau rupiahnya Rp18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif," tegas Purbaya kemarin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222287/dolar_as-FGSx_large.jpg
Rupiah Nyaris Rp18.000 per Dolar AS, Apa Langkah BI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222247/dolar_as-PSh2_large.jpg
Ini Penyebab Rupiah Anjlok ke Rp17.900 per Dolar AS, Terendah Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222219/dolar_as-scXa_large.jpg
Rupiah Makin Anjlok! Pagi Ini Melemah ke Rp17.909 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222190/rupiah-qB8I_large.jpg
DEN Ungkap Pelemahan Rupiah Melandai pada Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222187/dolar_as-ZF8A_large.jpg
Kepala BP Taskin Sebut Prabowo Incar Dolar Sehat Lewat Penguatan Ekspor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222078/rupiah_hari_ini-NeuI_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.839 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement