IHSG Hari Ini Dibuka Melemah, Anjlok Lagi 1 Persen ke 5.800

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah, Anjlok Lagi 1 Persen ke 5.800 (Foto: Okezone)

JAKARTA- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 21,5 poin atau 0,36 persen ke level 5.919,56 pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Namun, berselang beberapa menit kemudian, IHSG anjlok lagi 1 persen ke level 5.874,70. IHSG menyetuh level terendah 5.849.

Sementara, indeks 45 saham unggulan atau LQ45 dibuka turun sekitar 0,24 persen atau 1,44 poin jadi 587,55.

Meski IHSG anjlok, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap optimistis meyakini performa IHSG akan segera berbalik arah dan kembali menguat, mengingat fondasi fundamental perekonomian nasional saat ini dinilai masih berada dalam kondisi yang kokoh.

“Jangan takut, fundamental ekonomi bagus Jadi ini mungkin ada short, ketakutan (jangka pendek),” kata Purbaya saat ditemui usai rapat di DPR, Rabu (3/6/2026).

Purbaya membeberkan sejumlah indikator riil yang menjadi bukti ketahanan ekonomi nasional saat ini. Salah satunya adalah realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan yang tumbuh secara agresif.