IHSG Dibuka Menguat 0,36 Persen ke Level 6.197

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 0,36 persen ke level 6.197.

Satu menit setelah perdagangan dibuka, Senin (20/7/2026), IHSG melanjutkan penguatan sebesar 0,55 persen ke level 6.209, dengan 317 saham berada di zona hijau, 119 saham melemah, dan 528 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal tercatat mencapai Rp413 miliar dengan volume 622 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,73 persen ke level 626, indeks JII menguat 0,71 persen ke level 369, indeks MNC36 menguat 0,58 persen ke level 274, dan IDX30 menguat 0,72 persen ke level 354.

Untuk indeks sektoral, mayoritas berada di zona hijau, yakni sektor energi, konsumer non-siklikal, keuangan, bahan baku, properti, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, industri, dan kesehatan. Sementara itu, sektor yang melemah hanya teknologi.

Tiga saham yang memimpin daftar top gainers antara lain PT Indonesia Prima Property Tbk (OMRE), PT Puri Global Sukses Tbk (PURI), dan PT First Media Tbk (KBLV).

Sementara itu, daftar top losers dihuni oleh Indo Premier Investment Management, Pinnacle Persada Investama, dan PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA).

(Feby Novalius)

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