Daftar Saham Paling Cuan dan Boncos Sepekan

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode perdagangan 13–17 Juli 2026 diwarnai lonjakan tajam sejumlah emiten. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode perdagangan 13–17 Juli 2026 diwarnai lonjakan tajam sejumlah emiten, sekaligus pelemahan signifikan pada beberapa saham lainnya. Saham PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) menjadi pencetak kenaikan tertinggi (top gainers), sementara PT Niramas Utama Tbk (JELI) memimpin daftar saham dengan pelemahan terbesar (top losers).

Berdasarkan statistik mingguan BEI, saham AGAR melesat 138,21 persen dalam sepekan. Harga sahamnya melonjak dari 212 pada pekan sebelumnya menjadi 505 pada penutupan perdagangan Jumat (17/7).

Posisi kedua top gainers ditempati PRDL yang menguat 77,06 persen dari 218 menjadi 386. Selanjutnya, KBLV naik 69,14 persen dari 81 menjadi 137, disusul MLPT yang menguat 59,70 persen dari 18.300 menjadi 29.225.

Saham BKDP juga mencatat kenaikan 46,60 persen, diikuti RONY yang melesat 44,15 persen. Kemudian, VKTR dan ALKA masing-masing naik 35,58 persen dan 35,51 persen, sementara HOPE menguat 35,00 persen dan VERN naik 34,01 persen.

Di sisi lain, saham JELI menjadi saham dengan koreksi terdalam selama sepekan. Harga sahamnya turun 40,13 persen dari 1.495 menjadi 895.