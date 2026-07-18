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IHSG Melesat 4,24 Persen Sepekan, Kapitalisasi Pasar BEI Bertambah Rp409 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |09:21 WIB
IHSG Melesat 4,24 Persen Sepekan, Kapitalisasi Pasar BEI Bertambah Rp409 Triliun
IHSG Sepekan Meroket. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat selama perdagangan pekan ini. IHSG berada di level 6.175,535, naik 251,175 poin atau 4,24 persen dibandingkan posisi pekan sebelumnya di level 5.924,360.

Penguatan IHSG juga berlangsung konsisten sepanjang pekan. Indeks bergerak dari level 6.037 pada awal pekan hingga menembus level 6.175 pada penutupan perdagangan Jumat.

Sejalan dengan penguatan indeks, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) turut meningkat. Nilai kapitalisasi pasar tercatat naik dari Rp10.340 triliun pada pekan sebelumnya menjadi Rp10.749 triliun, atau bertambah sekitar Rp409 triliun, setara kenaikan 3,95 persen.

Aktivitas perdagangan juga menunjukkan peningkatan. Rata-rata volume transaksi harian naik 27,75 persen menjadi 26,174 miliar saham dari sebelumnya 20,488 miliar saham.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian melonjak 36,25 persen menjadi Rp13,99 triliun, dibandingkan pekan sebelumnya sebesar Rp10,26 triliun. Frekuensi transaksi harian juga meningkat 24,60 persen menjadi 2,33 juta kali.

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