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IHSG Tumbuh 4,24 Persen, Jadi yang Terbaik di ASEAN Pekan Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |16:06 WIB
IHSG Tumbuh 4,24 Persen, Jadi yang Terbaik di ASEAN Pekan Ini
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja terbaik di kawasan Asia Tenggara sepanjang perdagangan 13–17 Juli 2026. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja terbaik di kawasan Asia Tenggara sepanjang perdagangan 13–17 Juli 2026. Kinerja tersebut tercermin dari kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 4,24 persen, melampaui penguatan sejumlah indeks utama di negara-negara ASEAN.

Berdasarkan data statistik mingguan BEI, IHSG ditutup pada level 6.175,54 pada Jumat (17/7/2026). Angka tersebut meningkat 251,18 poin dibandingkan posisi penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 5.924,36.

Penguatan IHSG menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN. Sebagai perbandingan, FTSE Bursa Malaysia KLCI Index menguat 2,36 persen, disusul PSEi Index Filipina yang naik 1,87 persen, SET Index Thailand 1,08 persen, serta Straits Times Index (STI) Singapura yang menguat 0,73 persen. Sementara itu, VN-Index Vietnam terkoreksi 1,32 persen sepanjang pekan.

Tidak hanya unggul di tingkat regional, kinerja IHSG juga melampaui sejumlah indeks saham utama dunia. Di kawasan Asia Pasifik, Hang Seng Index Hong Kong menguat 1,60 persen dan S&P BSE Sensex India naik 0,75 persen. Sebaliknya, sejumlah indeks utama mengalami tekanan, yakni Nikkei 225 Jepang yang turun 6,44 persen, KOSPI Korea Selatan melemah 8,77 persen, Taiwan Weighted Index terkoreksi 5,92 persen, serta Shanghai Composite Index turun 5,81 persen.

Di kawasan Amerika, Dow Jones Industrial Average Amerika Serikat melemah 0,16 persen. Sementara itu, S&P/TSX Composite Index Kanada masih mencatat penguatan tipis sebesar 0,10 persen.

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