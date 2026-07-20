IHSG Pekan Ini Ditentukan Keputusan Suku Bunga BI dan Laporan Keuangan Emiten

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pekan ini, 20–24 Juli 2026, diperkirakan bergerak dengan stimulus makroekonomi. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pekan ini, 20–24 Juli 2026, diperkirakan bergerak dengan stimulus makroekonomi yang relatif terbatas. Kondisi tersebut diproyeksikan membuat fokus perhatian pelaku pasar bergeser ke musim rilis laporan keuangan kuartalan emiten.

Menurut Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Imam Gunadi, rilis kinerja keuangan korporasi akan menjadi motor penggerak utama pasar saham domestik.

"Hasil kinerja perusahaan diperkirakan akan menjadi penentu utama arah rotasi sektor maupun keberlanjutan aliran dana ke pasar saham domestik," kata Imam dalam risetnya, Senin (20/7/2026).

Imam menambahkan, dari dalam negeri, perhatian pasar akan tertuju pada keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit perbankan, serta data suplai uang M2 (Money Supply/M2) untuk membaca kondisi likuiditas.

Sementara itu, dari sentimen eksternal, investor akan mencermati rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS), seperti ADP Employment Change, klaim pengangguran awal, risalah rapat The Fed, hingga data Loan Prime Rate China.

Secara teknikal, IHSG berhasil melanjutkan tren kenaikan jangka pendek setelah pada pekan lalu ditutup menguat 1,10 persen ke level 6.175,54. Kenaikan tersebut membuat IHSG menembus indikator MA5 di level 6.085, yang kini beralih fungsi menjadi area support dinamis.

Momentum penguatan juga terpantau membaik dengan dominasi tekanan beli yang mulai mengungguli tekanan jual.

(Feby Novalius)

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