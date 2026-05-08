Apa Kabar Rencana Demutualisasi BEI? Ini Update Terbarunya

JAKARTA - Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan, anggota bursa yang juga menjadi pemegang saham saat ini, masih menantikan aturan dari pemerintah terkait rencana demutualisasi.

Dia menyatakan, BEI mendukung penuh rencana pemerintah untuk melakukan demutualisasi atau perubahan struktur kepemilikan saham dari yang sebelumnya dimiliki oleh anggota bursa menjadi perusahaan yang kepemilikannya dapat lebih terbuka.

"Kami sangat mendukung karena akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern. Tetapi kita masih sama-sama menunggu pengaturannya," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara perayaan HUT ke-18 ICSA di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (8/5/2026).

Jeffrey menyebut, saat ini pihaknya telah menjalin diskusi dengan para anggota bursa terkait agenda demutualisasi tersebut. Para pemegang saham yang saat ini merupakan anggota bursa masih menantikan kejelasan mengenai skema dan mekanisme pelaksanaan demutualisasi.

"Terkait dengan anggota bursa kami sudah berdiskusi dengan asosiasi perusahan efek. Tentu kalau dari pemegang saham yang saat ini anggota bursa juga menunggu bagaimana mekanisme pengaturannya," lanjutnya.