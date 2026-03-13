Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Tegaskan Demutualisasi BEI untuk Modernisasi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |17:39 WIB
OJK Tegaskan Demutualisasi BEI untuk Modernisasi
OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa rencana peralihan status kelembagaan atau demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) murni bertujuan untuk mendorong modernisasi pasar modal. Kebijakan ini sama sekali bukan didorong oleh isu negatif atau anggapan adanya urgensi untuk membenahi tata kelola internal bursa.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menepis anggapan yang menyebut bahwa demutualisasi dilakukan untuk membersihkan sistem di dalam bursa. Menurutnya, kinerja dan tata kelola bursa saham Tanah Air saat ini sudah berjalan dengan sangat baik. 

"Bukan untuk bersih-bersih. Emang bursa kotor? Bursa ini bagus. Sebetulnya kan ciri utama dari demutualisasi adalah membuka kesempatan partisipasi pemegang saham atau kepemilikan saham bursa oleh pihak lain, di luar anggota bursanya," ungkap Hasan Fawzi, Jumat (13/3/2026).

Sebagai informasi, saat ini saham BEI hanya dimiliki oleh perusahaan sekuritas yang berstatus sebagai Anggota Bursa (AB). Melalui demutualisasi, kepemilikan saham bursa akan dibuka untuk entitas luar atau pihak non-Anggota Bursa. 

Hasan menjelaskan, terbukanya struktur kepemilikan ini akan membawa angin segar bagi strategi bisnis otoritas bursa ke depannya. Masuknya pihak luar diyakini mampu memantik inovasi yang selama ini ruang geraknya belum maksimal. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206468/kiki-Zj9r_large.jpg
Tok! DPR Sahkan Friderica Widyasari Dewi Jadi Ketua OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206373/ojk-FQTE_large.jpg
Tok! Friderica Widyasari Dewi Terpilih Jadi Ketua OJK 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206366/ojk-tZdk_large.jpg
Seleksi Calon DK OJK di Tengah Gejolak Pasar Modal dan Sorotan Tata Kelola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206356/ketua_ojk-T8HU_large.png
Fit and Proper Test Calon Bos OJK, Hasan Fawzi Ungkap Strategi Reformasi Integritas Sektor PMDK 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206345/hasan_fawzi-AXli_large.jpg
Hasan Fawzi Targetkan Kapitalisasi Pasar Rp25.000 Triliun jika Terpilih Jadi Ketua OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/278/3206281/kiki-3SwI_large.jpg
Fit and Proper Test Calon Bos OJK, Friderica Widyasari Dewi Ungkap 8 Jurus Perkuat Jasa Keuangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement