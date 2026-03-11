Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Fit and Proper Test Calon Bos OJK, Friderica Widyasari Dewi Ungkap 8 Jurus Perkuat Jasa Keuangan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |11:25 WIB
JAKARTA - Friderica Widyasari Dewi menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagai calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) di Komisi XI DPR RI pada hari ini, Rabu (11/3/2026). 

Dalam pemaparannya, perempuan yang akrab disapa Kiki ini mengusung delapan kebijakan prioritas untuk memperkuat sektor jasa keuangan nasional.

Sektor Jasa Keuangan Miliki Peran Jaga Stabilitas Ekonomi 

Dia menilai sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Untuk itu, menurutnya, kepemimpinan OJK ke depan harus mampu memastikan bahwa sektor jasa keuangan tetap stabil, kredibel dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

"Saya mengusung delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam penguatan sektor jasa keuangan ke depan. Melalui delapan kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional," ungkap Kiki.

Dia menegaskan bahwa menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi jangkar utama kebijakan OJK. Di samping itu, dirinya juga menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi, mempercepat pendalaman pasar, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan dan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan para pemangku kepentingan.

"Itu semua tujuannya adalah untuk sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045," jelas Kiki yang juga Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK.

 

