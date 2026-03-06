Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fitch Revisi Outlook Utang Indonesia Jadi Negatif, Ini Langkah OJK

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |13:20 WIB
Fitch Revisi Outlook Utang Indonesia Jadi Negatif, Ini Langkah OJK
Fitch Revisi Outlook Utang Indonesia Jadi Negatif, Ini Langkah OJK (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kondisi sektor keuangan Indonesia tetap kuat dan stabil meskipun lembaga pemeringkat Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat kredit (sovereign rating) Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, Fitch masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB, yang menunjukkan fundamental ekonomi nasional tetap dinilai kuat oleh lembaga pemeringkat global tersebut.

"OJK mencermati revisi outlook oleh Fitch Ratings beserta berbagai pertimbangan yang mendasari penilaian tersebut," ujar Friderica dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Dia menjelaskan OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga kondisi sektor keuangan tetap kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat berlangsung secara stabil dan resilien.

Menurut Friderica, sistem keuangan Indonesia saat ini didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat. OJK juga terus melanjutkan berbagai reformasi struktural guna meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang.

"Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang," kata Friderica.

 

