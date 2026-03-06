OJK Minta Investor Jaga Integritas dan Hindari Manipulasi Pasar

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta para investor untuk menjaga integritas dalam bertransaksi di pasar modal serta menghindari berbagai praktik yang dapat merusak kepercayaan pasar, seperti manipulasi pasar maupun penyebaran informasi yang menyesatkan.

Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Efek dan Layanan Urun Dana OJK, Adi Wijoyo mengatakan investor memiliki peran penting dalam menjaga kualitas transaksi yang terjadi di pasar modal. Oleh karena itu, perilaku investasi yang bertanggung jawab menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas pasar.

"Investor diharapkan tidak melakukan transaksi yang melanggar hukum, serta praktik-praktik manipulasi pasar, penyebaran informasi yang tidak tepat atau menyesatkan, maupun bentuk-bentuk aktivitas lain yang dapat merusak kepercayaan pasar," kata Adi dalam acara Investor Gathering dan Corporate Forum 2026 yang digelar MNC Sekuritas pada Kamis (5/3/2026).

Ia juga mengimbau para investor untuk mempelajari secara mendalam kondisi fundamental emiten sebelum mengambil keputusan investasi. Menurutnya, pemahaman terhadap model bisnis perusahaan dan informasi yang disampaikan emiten menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak.

"Dengan demikian diharapkan keputusan investasi dapat diambil secara lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Pada akhirnya integritas pasar model merupakan tanggung jawab kita bersama," lanjut Adi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa menjaga integritas pasar modal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Regulator bertugas memastikan adanya aturan yang jelas serta pengawasan yang kuat, sementara pelaku usaha diharapkan menjalankan bisnis dengan tata kelola yang baik.