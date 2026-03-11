JAKARTA - Komisi XI DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) hari ini. Uji kelayakan menjadi bagian dari proses pemilihan pimpinan OJK untuk masa jabatan lima tahun ke depan.
Fit and proper test dimulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB, dengan jeda istirahat pukul 12.30 WIB selama satu jam. Setiap calon diberikan waktu 30 menit untuk memaparkan visi dan misi serta menjawab pertanyaan dari anggota Komisi XI DPR RI.
10.00–10.30 WIB: Friderica Widyasari Dewi
10.30–11.00 WIB: Agus Sugiarto
11.00–11.30 WIB: Hernawan Bekti Sasongko
11.30–12.00 WIB: Ary Zulfikar
12.00–12.30 WIB: Hasan Fawzi
12.30–13.30 WIB: Istirahat