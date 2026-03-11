Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Komisi XI Gelar Fit and Proper Test 10 Calon Bos OJK, Ada Friderica Widyasari hingga Hasan Fawzi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |09:04 WIB
Komisi XI Gelar Fit and Proper Test 10 Calon Bos OJK, Ada Friderica Widyasari hingga Hasan Fawzi
Friderica Widyasari Dewi Dijadwalkan Fit and Proper Test Calon DK OJK di Komisi XI DPR RI Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
JAKARTA - Komisi XI DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) hari ini. Uji kelayakan menjadi bagian dari proses pemilihan pimpinan OJK untuk masa jabatan lima tahun ke depan.

Fit and proper test dimulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB, dengan jeda istirahat pukul 12.30 WIB selama satu jam. Setiap calon diberikan waktu 30 menit untuk memaparkan visi dan misi serta menjawab pertanyaan dari anggota Komisi XI DPR RI.

Berikut jadwal lengkap pelaksanaan fit and proper test calon DK OJK, Rabu (11/3/2026):

10.00–10.30 WIB: Friderica Widyasari Dewi

10.30–11.00 WIB: Agus Sugiarto

11.00–11.30 WIB: Hernawan Bekti Sasongko

11.30–12.00 WIB: Ary Zulfikar

12.00–12.30 WIB: Hasan Fawzi

12.30–13.30 WIB: Istirahat

 

