Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR Bakal Gelar Fit And Proper Test 10 Calon Bos Baru OJK Besok, Ini Daftar Namanya

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |20:42 WIB
DPR Bakal Gelar Fit And Proper Test 10 Calon Bos Baru OJK Besok, Ini Daftar Namanya
DPR soal Ketua OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses tersebut akan digelar pada hari Rabu (10/3/2026) besok.

"Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK terhadap lima posisi, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Pasar Modal, aset digital dan perlindungan konsumen," kata Ketua Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dia menyebut, dari surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan kepada pimpinan DPR, terdapat 10 nama calon yang akan menjalankan fit and proper test. 

"Dan ama-nama tersebut akan dilakukan fit and proper test oleh Komisi XI pada hari Rabu besok," ujarnya.

Legislator Golkar itu menyampaikan bahwa Komisi XI DPR berencana akan langsung mengambil keputusan terkait hasil keputusan Komisi XI terhadap nama-nama calon DK OJK tersebut.

"Tadi diputuskan kita nanti setelah fit and proper selesai, itu sesuai biasanya tradisi kita tidak pernah menunda pada hari itu juga kita akan langsung ambil keputusan," pungkasnya.

Berikut daftar nama 10 calon DK OJK yang akan menjalani fit and proper;

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/278/3206182/ojk-k3NH_large.png
OJK Wajibkan Dana IPO Masuk Rekening Khusus, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205799/bos_baru_ojk-feRt_large.png
3 Fakta Calon Bos Baru OJK, Tes Kesehatan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205346/ojk-vSri_large.jpg
Fitch Revisi Outlook Utang Indonesia Jadi Negatif, Ini Langkah OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205315/ojk-5N3i_large.jpg
OJK Minta Investor Jaga Integritas dan Hindari Manipulasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/278/3204825/ojk-z92W_large.png
OJK Ajukan Proposal Reformasi Pasar Modal ke MSCI, Ditarget Berlaku Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204818/rekening_bank-wbrO_large.jpg
OJK Blokir 436 Ribu Rekening Penipuan, Dana Korban Rp566 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement