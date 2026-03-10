DPR Bakal Gelar Fit And Proper Test 10 Calon Bos Baru OJK Besok, Ini Daftar Namanya

JAKARTA - Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses tersebut akan digelar pada hari Rabu (10/3/2026) besok.

"Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK terhadap lima posisi, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Pasar Modal, aset digital dan perlindungan konsumen," kata Ketua Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dia menyebut, dari surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan kepada pimpinan DPR, terdapat 10 nama calon yang akan menjalankan fit and proper test.

"Dan ama-nama tersebut akan dilakukan fit and proper test oleh Komisi XI pada hari Rabu besok," ujarnya.

Legislator Golkar itu menyampaikan bahwa Komisi XI DPR berencana akan langsung mengambil keputusan terkait hasil keputusan Komisi XI terhadap nama-nama calon DK OJK tersebut.

"Tadi diputuskan kita nanti setelah fit and proper selesai, itu sesuai biasanya tradisi kita tidak pernah menunda pada hari itu juga kita akan langsung ambil keputusan," pungkasnya.

Berikut daftar nama 10 calon DK OJK yang akan menjalani fit and proper;