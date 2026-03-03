IHSG Menguat ke 8.059 di Awal Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa (3/3/2026). IHSG naik 0,54% ke level 8.059,87.

Semenit setelah pembukaan, indeks melanjutkan penguatan 0,58% ke 8.063, dengan 299 saham berada di zona hijau, 214 melemah, dan 445 stagnan. Transaksi awal mencapai Rp5,9 triliun dengan volume 2,5 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,87% ke 819, indeks JII naik 1,14% ke 549, indeks MNC36 menguat 0,76% ke 340, dan IDX30 naik 1% ke 433.

Mayoritas indeks sektoral berada di zona hijau, termasuk energi, konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, konsumer non-siklikal, properti, infrastruktur, transportasi, dan kesehatan. Sementara hanya sektor bahan baku yang melemah.