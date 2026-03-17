IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.074

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.074

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,75 persen ke level 7.074,61 pada perdagangan hari ini, Selasa (17/3/2026)

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 1,23 persen ke 7.108, dengan 377 saham di zona hijau, 117 melemah, dan 464 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp470 miliar, dengan volume 797 juta lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,40 persen ke 723, indeks JII naik 1,75 persen ke 467, indeks MNC36 naik 1,07 persen ke 303, dan IDX30 naik 1,19 persen ke 393.

Untuk indeks sektoral mayoritas kompak berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, infrastruktur, transportasi, bahan baku, konsumer non siklikal, properti dan kesehatan.



(Dani Jumadil Akhir)

