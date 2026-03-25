IHSG Dibuka Melemah ke 7.084 Usai Libur Lebaran

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 22,22 poin atau 0,31 persen ke posisi 7.084,62 pada perdagagan hari ini, Rabu (25/3/2026) usai libur Lebaran 2026.

Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,20 poin atau 0,17 persen ke posisi 723,60.

Sebelumnya, MNC Sekuritas memprediksi IHSG berpeluang akan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, Rabu (25/3/2026). Proyeksi tersebut didasarkan pada analisis teknikal tim riset MNC Sekuritas.

"Kami memperkirakan, posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c] dari wave A pada label hitam atau wave (2) pada label merah. Hal tersebut berarti, terdapat kemungkinan IHSG masih akan melanjutkan koreksinya ke rentang 6.745-6.887," tulis MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope.