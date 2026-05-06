HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.092, Transaksi Rp17,5 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |16:22 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 35,36 poin atau 0,50 persen ke level 7.092,47 pada perdagangan hari ini. Terdapat 361 saham menguat, 308 saham melemah dan 292 saham stagnan. 

Pada penutupan perdagangan, Rabu (6/5/2026), transaksi perdagangan mencapai Rp17,5 triliun dari 34,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,17 persen 682, indeks JII menguat 0,98 persen 470, indeks IDX30 menguat 0,36 persen ke 380 dan indeks MNC36 naik 0,48 persen ke 296.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, properti, industri, teknologi. Sedangkan energi, keuangan dan kesehatan melemah. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) naik 34,23 persen ke Rp200, PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY) naik 34,04 persen ke Rp126, dan saham PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) naik 25 persen ke Rp380.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) turun 14,73 persen ke Rp1.100, PT Panin Asset Management Tbk (XPTD) turun 14,41 persen ke Rp386 dan PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) turun 11,11 persen di Rp272.
 

(Dani Jumadil Akhir)

