IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 7.106

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 84,55 poin atau 1,20 persen ke level 7.106 pada perdagangan hari ini, Selasa (17/3/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 481 saham menguat, 226 saham melemah dan 251 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp23,8 triliun dari 28,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,22 persen 722, indeks JII naik 2,09 persen 468, indeks IDX30 naik 1,42 persen 393 dan indeks MNC36 naik 1,31 persen 304.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu, energi, konsumer siklikal, keuangan, transportasi, industri, energi, bahan baku, properti, transportasi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, kesehatan, teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Indo Premier Investment Management Tbk (XISB) naik 25 persen ke Rp320, PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) naik 24,82 persen ke Rp3.520, dan saham PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) naik 24,70 persen ke Rp1.565.