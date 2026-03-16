HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Anjlok 114 Poin ke 7.022

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |16:24 WIB
IHSG Hari Ini Anjlok 114 Poin ke 7.022
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Senin (16/3/2026). IHSG turun 114,92 poin atau 1,61% ke level 7.022,29.

Pada penutupan perdagangan, terdapat 189 saham menguat, 569 saham melemah, dan 200 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,8 triliun dari 30,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 2,01% ke 713, indeks JII turun 2,83% ke 459, indeks IDX30 turun 1,10% ke 387, dan indeks MNC36 turun 1,47% ke 300.

Mayoritas indeks sektoral berada di zona merah, antara lain sektor energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, industri, bahan baku, properti, dan teknologi. Sektor yang menguat hanya keuangan, industri, dan kesehatan.

Saham-saham yang masuk top gainers antara lain:

PT Indo Premier Investment Management Tbk (XISB) naik 34,74% ke Rp256

PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) naik 34,53% ke Rp187

PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) naik 24,78% ke Rp2.820

 

