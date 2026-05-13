Investor Global Soroti Keputusan MSCI Hapus 6 Emiten RI dari Indeks Global

JAKARTA - Pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait hasil review periode Mei 2026 yang mengeluarkan enam emiten Indonesia dari konstituen indeks global menjadi faktor yang menekan psikologis pasar saham hari ini.

Keputusan lembaga tersebut yang mengeluarkan enam emiten besar seperti AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT memunculkan kekhawatiran terjadinya lanjutan outflow dana asing menjelang implementasi rebalancing pada awal Juni.

“Kondisi ini memberi sinyal bahwa investor global masih mempertanyakan kualitas likuiditas dan free float sejumlah saham Indonesia, terutama saham-saham yang sebelumnya mengalami volatilitas ekstrem,” kata Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana, Rabu (13/5/2026).

Hendra menekankan dampak jangka pendeknya berpotensi meningkatkan tekanan jual pada saham-saham yang terdepak dari indeks karena fund manager global biasanya melakukan penyesuaian portofolio secara bertahap sebelum waktu efektif.

Sehingga tidak heran jika saham-saham big caps dan second liner yang memiliki keterkaitan dengan MSCI cenderung menjadi fokus aksi profit taking dalam beberapa hari terakhir.