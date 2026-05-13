IHSG Anjlok Usai Pengumuman MSCI, OJK: Masih dalam Batas Wajar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |12:18 WIB
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi Soal IHSG Anjlok Usai Pengumuman MSCI. (Foto ;Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca pengumuman MSCI hari ini masih dalam batas wajar. Koreksi IHSG sejak pembukaan perdagangan hingga pukul 10.00 WIB berada di rentang 1–1,5 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pengumuman MSCI hari ini tidak memberikan dampak yang terlalu dalam terhadap kinerja IHSG.

“Hari ini kalau kita cermati tadi sampai pukul 10 terkonfirmasi ada penurunan indeks, tetapi dengan tingkat aktivitas yang kami nilai masih dalam batas wajar,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, Hasan menyebut tidak seluruh saham yang dikeluarkan oleh MSCI menyentuh level auto rejection bawah (ARB). Meski demikian, beberapa emiten tetap menjadi top losers seperti AMMN, TPIA, dan MSIN dalam klasifikasi indeks kecil (small cap).

“Jadi masih dalam batas koreksi yang wajar. Kemudian tadi frekuensi, volume, serta nilai transaksi juga cukup baik,” kata Hasan.

