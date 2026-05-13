Pengumuman MSCI Bukan Cerminan Kerusakan Fundamental Perusahaan

JAKARTA - Pasar saham bereaksi atas pengumuman rebalancing MSCI hari ini, setelah sejumlah emiten Indonesia dikeluarkan dari indeks global tersebut.

Menurut Co-Founder Pasardana dan praktisi pasar modal Hans Kwee, pelaku pasar sebaiknya tetap tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan jual (panic selling). Ia menilai penghapusan (deletion) sejumlah emiten dari indeks lebih bersifat teknikal, terkait metodologi bobot dan likuiditas.

“Jadi bukan serta-merta mencerminkan kerusakan fundamental pada perusahaan tersebut,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, menurutnya banyak pelaku pasar dan fund manager sudah mengantisipasi penghapusan saham oleh MSCI dalam beberapa bulan terakhir. Fund manager pasif sebagian akan memanfaatkan periode rebalancing hingga 29 Mei untuk menyesuaikan portofolio mengikuti pengumuman MSCI.

Di tengah volatilitas jangka pendek ini, menurutnya justru terbuka peluang untuk melakukan akumulasi pada saham-saham blue chip dan sektor small cap yang terkoreksi secara anomali akibat kepanikan dan tekanan jual paksa (forced selling) oleh fund manager pasif.