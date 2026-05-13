Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Didepak MSCI Jadi Top Losers di BEI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |09:49 WIB
Saham Didepak MSCI Jadi Top Losers di BEI
Emiten yang dikeluarkan MSCI dari indeks global masuk dalam daftar top losers pada sesi awal perdagangan Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Emiten yang dikeluarkan MSCI dari indeks global masuk dalam daftar top losers pada sesi awal perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok ke level 6.763.

Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan sejumlah saham Indonesia dari indeks mereka, antara lain PT Amman Mineral Internasional (AMMN), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Dalam pengumuman tersebut, MSCI juga memasukkan satu emiten ke dalam Global Small Cap Indexes, yakni PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Pada pengumuman MSCI Global Small Cap Indexes itu, terdapat 13 saham Indonesia yang dikeluarkan dari konstituen. Antara lain PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), dan PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI).

Selain itu, terdapat PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), serta PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG).

Dari daftar emiten tersebut, beberapa masuk dalam top losers pada sesi awal perdagangan, seiring tekanan pada saham-saham yang dikeluarkan dari indeks MSCI. Misalnya TPIA tertekan 13,27% ke level 4.380, CUAN tertekan 11,11% ke level 840, MORA tertekan 10,78% ke level 6.825, dan DSSA tertekan 10,73% ke level 1.040.

Sementara itu, data perdagangan BEI hingga pukul 09.07 WIB menunjukkan IHSG terkoreksi 1,55% ke level 6.752 atau turun 106,39 poin dibanding penutupan sebelumnya. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.787 dan level terendah di 6.741.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218127//saham-3Eh0_large.jpg
Pengumuman MSCI: Daftar Lengkap 6 Saham RI yang Ditendang dan 13 Emiten Keluar dari Small Cap Index
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218122//ihsg-Ecin_large.jpg
IHSG Dibuka Anjlok 1,43% ke 6.769 Usai MSCI Coret 6 Saham RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218108//msci-2zcT_large.jpg
3 Saham Prajogo Pangestu Didepak dari MSCI Global Index
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218103//saham-PFui_large.jpg
MSCI Keluarkan 6 Saham Indonesia dari Indeks Global, Ini Emitennya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/278/3217975//ihsg-b4ac_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 6.858 Hari Ini, 486 Saham Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/278/3217926//ihsg-B41S_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok 1,4 Persen ke 6.807, Rupiah Terkapar Rp17.500 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement