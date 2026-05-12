IHSG Sesi I Anjlok 1,4 Persen ke 6.807, Rupiah Terkapar Rp17.500 per Dolar AS

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |12:42 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 98,49 poin atau 1,43 persen ke level 6.807,13 pada perdagangan sesi I. IHSG anjlok seiring dengan pelemahan nilai tukar Rupiah yang menembus level Rp17.513 per dolar AS.

Pada penutupan perdagangan sesi I, Jakarta, Selasa (12/5/2026), nilai transaksi mencapai Rp7,51 triliun dengan volume 18,90 miliar lembar dan frekuensi 1,49 juta kali.

IHSG anjlok dipicu kejatuhan seluruh sektor saham, seperti sektor industri melemah 3,44%, sektor infrasturktur turun 2,89%, consumer non primer turun 1,51%, sektor teknoligi turun 1,51%, dan consumer primer turun 1,22%. Namun saham sektor transportasi naik 2,73%.

Sementara, nilai tukar Rupiah bergerak melemah ke level Rp17.500 per USD. Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi memprediksi tekanan terhadap mata uang Garuda masih akan berlanjut dalam waktu dekat.

Ibrahim menilai pelemahan signifikan ini dipicu oleh kombinasi sentimen negatif, baik dari kancah geopolitik global maupun kondisi fundamental ekonomi domestik yang tengah menghadapi tantangan besar.

"Hari ini Rupiah terus mengalami pelemahan. Ya, sudah menyentuh di level Rp17.500 yang kemungkinan besar akan kembali menuju di Rp17.550-an. Angka Rp17.550 kemungkinan besar akan tercapai dalam minggu ini," ujar Ibrahim dalam keterangannya.

 

