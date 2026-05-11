Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah ke Level 6.890

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |13:32 WIB
IHSG Sesi I Melemah ke Level 6.890
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,14 persen ke level 6.890 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Senin (11/5/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG juga dibuka di zona merah di level 6.959. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.968 dan level terendah di 6.846.

Hingga siang ini, volume transaksi tercatat mencapai 22,8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp11,4 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 1,6 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp12,2 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 242 emiten bergerak menguat, 462 emiten melemah, dan 255 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, UBC Medical Indonesia (LABS) memimpin setelah melonjak 34,16 persen. Posisi berikutnya ditempati Hetzer MedicalIndonesia (MEDS) yang naik 30,77 persen, serta Ikapharmindo Putramas (IKPM) yang menguat 29,65 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Pelat Timah Nusantara (nIKL) yang turun 15 persen. Disusul Asia Pramulia (ASPR) melemah 14,91 persen, serta Sillo MaritimePerdana (SHIP) yang turun 10,90 persen.

Secara sektoral, sektor energi melemah 2,51 persen, begitu pula sektor non siklikal terkoreksi 0,62 persen. Sektor siklikal juga turun 0,15 persen. Sementara itu sektor keuangan turun 1,61 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/278/3217646/ihsg-Ljt8_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke 6.959
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/278/3217636/ihsg-aO2u_large.jpg
Nasib IHSG 3 Hari Perdagangan Pekan Ini, Sentimen Royalti Tambang dan Rebalancing MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/278/3217328/ihsg_sepekan-PMVm_large.jpg
IHSG Sepekan Naik 0,18 Persen ke 6.969, Transaksi Harian BEI Tembus Rp23,05 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/278/3217222/ihsg-BzyP_large.jpg
IHSG Ditutup Anjlok 2,8 Persen ke 6.969, 607 Saham Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/278/3217106/ihsg_hari_ini-NJk8_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 7.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/278/3216931/ihsg_hari_ini-gDPR_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 7.117
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement