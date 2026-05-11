IHSG Sesi I Melemah ke Level 6.890

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,14 persen ke level 6.890 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Senin (11/5/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG juga dibuka di zona merah di level 6.959. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.968 dan level terendah di 6.846.

Hingga siang ini, volume transaksi tercatat mencapai 22,8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp11,4 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 1,6 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp12,2 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 242 emiten bergerak menguat, 462 emiten melemah, dan 255 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, UBC Medical Indonesia (LABS) memimpin setelah melonjak 34,16 persen. Posisi berikutnya ditempati Hetzer MedicalIndonesia (MEDS) yang naik 30,77 persen, serta Ikapharmindo Putramas (IKPM) yang menguat 29,65 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Pelat Timah Nusantara (nIKL) yang turun 15 persen. Disusul Asia Pramulia (ASPR) melemah 14,91 persen, serta Sillo MaritimePerdana (SHIP) yang turun 10,90 persen.

Secara sektoral, sektor energi melemah 2,51 persen, begitu pula sektor non siklikal terkoreksi 0,62 persen. Sektor siklikal juga turun 0,15 persen. Sementara itu sektor keuangan turun 1,61 persen.