IHSG Anjlok 1,72% ke Level 6.740 saat Jeda Makan Siang

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menurun pada jeda makan siang. IHSG turun 1,72% atau 118 poin ke level 6.740.

Seluruh indeks juga mengalami penurunan. Indeks LQ45 turun 1,61% ke 659,075, IDX LQ45 LCL turun 1,86% ke 95,185, IDX30 turun 1,20% ke 372,404, dan IDX80 turun 1,77% ke 102,093.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan koreksi IHSG pasca pengumuman MSCI hari ini masih dalam batas wajar.

Hasan menyebut koreksi IHSG sejak pembukaan perdagangan hingga pukul 10.00 WIB berada di rentang 1–1,5%. Menurutnya, pengumuman MSCI hari ini tidak memberikan dampak yang terlalu dalam terhadap kinerja IHSG.

“Hari ini kalau kita cermati tadi sampai pukul 10 terkonfirmasi ada penurunan indeks, tetapi dengan tingkat aktivitas yang kami nilai masih dalam batas wajar,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/5/2026).