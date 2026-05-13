Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MSCI Pertahankan Status Indonesia di Emerging Market tapi Depak 6 Saham, Ini Respons OJK

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |13:11 WIB
MSCI Pertahankan Status Indonesia di Emerging Market tapi Depak 6 Saham, Ini Respons OJK
MSCI Pertahankan Status Indonesia di Emerging Market tapi Depak 6 Saham, Ini Respons OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan Indonesia di kelompok emerging market. Hal ini dikonfirmasi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi.

MSCI di Mei 2026 tidak menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Namun, mendepak 6 saham dari MSCI Global Standard Index.

Hasan mengatakan, hal tersebut menjadi indikasi bahwa pasar modal Indonesia saat ini masih dalam penilaian MSCI sebagai pasar yang kredibel dan prospekif. Meski beberapa saham harus dikeluarkan dalam konstituen indeks MSCI. 

"Kami juga dapat mengutip bahwa pasar kita tetap dinilai baik, kredibel dan prospektif, terbukti tidak ada penurunan klasifikasi pasar misalnya yang kemudian kita hadapi. Jadi kita masih confirm ada di kelompok emerging market seperti sebelumnya," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Hasan mengatakan penyesuaian klasifikasi pasar tersebut merupakan siklus kegiatan rutin yang dilakukan oleh penyedia indeks provider global seperti MSCI. Namun, OJK bersama Bursa Efek Indonesia, dan SRO terus berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk tetap mempertahankan status pasar modal Indonesia. 

Pada 13 Mei 2026, MSCI mengumumkan hasil evaluasi indeks saham untuk MSCI Global Standard Indexes, MSCI Global Small Cap Indexes, MSCI Micro Cap Indexes, MSCI Value & Growth Indexes, MSCI Frontier Markets Indexes, MSCI Frontier Market Small Cap Indexes, MSCI US Equity Indexes, MSCI US REIT Index, MSCI China A Onshore Indexes, dan MSCI China All Shares Indexes. 

Selanjutnya, pembaruan lanjutan terkait status pasar modal RI diperkirakan akan disampaikan MSCI dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026 mendatang. 

"Jadi ditunggu waktunya, tentu kita berharap dan meyakini bahwa ukuran pasar kita, prospek dan potensi emiten-emiten dan perusahaan terbaik di Tanah Air serta tentu potensi secara nasional akan kemungkinan pertemuan ke depan ini juga menjadi pertimbangan yang akan mendasari penetapan klasifikasi pasar kita ke depan," kata Hasan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/278/3217067/kssk-179R_large.jpg
Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tembus Rp59,35 Triliun, Bukti Investor Masih Percaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/278/3199498/ihsg-vGKI_large.jpg
Modus Goreng Saham Minna Padi Aset Manajemen hingga Dirut Jadi Tersangka, Rekening Rp467 Miliar Diblokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198552/bei-sjzM_large.jpg
Pemerintah Naikkan Limit Investasi Dana Pensiun dan Asuransi di Pasar Modal Jadi 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/278/3194409/ihsg-IlDc_large.jpg
Investor Pasar Modal Indonesia Tembus 20,36 Juta, Naik 36,9 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/278/3168421/bei-IKME_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Meledak Jadi 18 Juta hingga 44 Emiten Siap Buka-bukaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166809/menko_airlangga-OKi4_large.png
Tenang Investor, Ini Bukti Fundamental Ekonomi Indonesia Solid
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement