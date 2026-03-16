IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.097

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada awal perdagangan Senin (16/3/2026). Pada pukul 09.00 WIB, IHSG tercatat berada di level 7.097,18 atau turun 40,03 poin (-0,56%) dibandingkan penutupan sebelumnya di 7.137.

Berdasarkan data perdagangan awal sesi, IHSG dibuka di level 7.115,45, dengan pergerakan tertinggi sempat menyentuh 7.120,19 dan terendah di 7.087,21.

Aktivitas perdagangan di awal sesi tercatat dengan volume 753,7 juta saham, nilai transaksi sekitar Rp387,6 miliar, serta frekuensi perdagangan mencapai 62,23 ribu kali transaksi. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12.598 triliun.

Dari sisi pergerakan saham, pasar didominasi oleh saham yang melemah. Sebanyak 296 saham turun, 175 saham naik, dan 487 saham stagnan.

Secara sektoral, seluruh sektor saham bergerak di zona merah pada pembukaan perdagangan. Pelemahan terdalam terjadi pada sektor barang baku yang turun 1,4 persen, diikuti sektor infrastruktur turun 1,2 persen dan energi yang melemah 1,08 persen.

Sementara itu, sektor lain yang juga terkoreksi antara lain teknologi melemah 0,8 persen, barang konsumen primer melemah 0,79 persen, barang konsumen non-primer tertekan 0,81 persen, perindustrian tertekan 0,61 persen, transportasi tertekan 0,58 persen, keuangan melemah 0,35 persen, kesehatan melemah 0,19 persen, dan properti melemah 0,09 persen.