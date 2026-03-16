IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.097

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |09:34 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.097
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada awal perdagangan Senin (16/3/2026). Pada pukul 09.00 WIB, IHSG tercatat berada di level 7.097,18 atau turun 40,03 poin (-0,56%) dibandingkan penutupan sebelumnya di 7.137.

Berdasarkan data perdagangan awal sesi, IHSG dibuka di level 7.115,45, dengan pergerakan tertinggi sempat menyentuh 7.120,19 dan terendah di 7.087,21.

Aktivitas perdagangan di awal sesi tercatat dengan volume 753,7 juta saham, nilai transaksi sekitar Rp387,6 miliar, serta frekuensi perdagangan mencapai 62,23 ribu kali transaksi. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12.598 triliun.

Dari sisi pergerakan saham, pasar didominasi oleh saham yang melemah. Sebanyak 296 saham turun, 175 saham naik, dan 487 saham stagnan.

Secara sektoral, seluruh sektor saham bergerak di zona merah pada pembukaan perdagangan. Pelemahan terdalam terjadi pada sektor barang baku yang turun 1,4 persen, diikuti sektor infrastruktur turun 1,2 persen dan energi yang melemah 1,08 persen. 

Sementara itu, sektor lain yang juga terkoreksi antara lain teknologi melemah 0,8 persen, barang konsumen primer  melemah 0,79 persen, barang konsumen non-primer tertekan 0,81 persen, perindustrian tertekan 0,61 persen, transportasi tertekan 0,58 persen, keuangan melemah 0,35 persen, kesehatan melemah 0,19 persen, dan properti melemah 0,09 persen.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/278/3207028/benny_tjokro-frbk_large.jpg
Benny Tjokro Dilarang Masuk Pasar Modal Seumur Hidup, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/278/3207019/ihsg_melemah-Nxq2_large.jpg
IHSG Diprediksi Melemah ke Level 6.900 Pekan Depan, Cermati 4 Saham Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/278/3206748/ihsg_hari_ini-Hq7V_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.163
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/278/3206541/ihsg_hari_ini-aXHD_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.362
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/278/3206344/ihsg_hari_ini-Ijzu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 7.389
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/278/3206254/ihsg_menguat-w2Jq_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.484, 317 Saham Terbang Tinggi
