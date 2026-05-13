Saham-Saham Indonesia Bisa Masuk Indeks Global MSCI Lagi, Ini Langkah OJK

Saham-Saham Indonesia Bisa Masuk Indeks Global MSCI Lagi, Ini Langkah OJK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong emiten-emiten potensial yang memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI). Langkah ini dilakukan agar saham-saham Indonesia yang memiliki fundamental kuat dan kapitalisasi pasar besar tidak kehilangan peluang masuk dalam indeks global tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, saat ini pihaknya tengah menginventarisir sejumlah saham yang berpotensi masuk dalam konstituen indeks MSCI pada rebalancing berikutnya.

"Jadi kita enggak mau kehilangan potensi saham-saham terbaik itu untuk bisa mengisi kelompok indeks karena secara kuantitatif sudah memenuhi (kriteria)," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (13/5/2026).

Hasan memberikan bocoran, misalnya pada rebalancing indeks 13 Mei ini MSCI mengeluarkan 13 emiten dari MSCI Global Small Cap Index. Sebetulnya saham-saham tersebut mengantongi kriteria untuk naik kelas dari small cap ke standar indeks, hanya saja MSCI masih membekukan saham-saham Indonesia dari penghitungan indeks.

Menurut Hasan, agenda transformasi dan penguatan integritas pasar modal yang tengah dijalankan OJK sejalan dengan standar indeks global, khususnya terkait peningkatan transparansi dan tata kelola emiten. Karena itu, emiten yang secara kuantitatif sudah memenuhi persyaratan seperti kapitalisasi pasar dan free float diharapkan juga mampu menjaga aspek transparansi.

"Ke depan kami akan mengawal beberapa saham yang terbukti berpotensi sebetulnya untuk juga pada kesempatan berikutnya memasuk menjadi bagian anggota indeks global," kata Hasan.