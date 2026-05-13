IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok ke Level 6.723, Mayoritas Sektor Melemah

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 135,58 poin atau 1,98 persen ke level 6.723 pada perdagangan hari ini, Rabu (13/5/2026).

Sejak awal perdagangan, pergerakan indeks cenderung berada di zona merah dan terus mengalami tekanan hingga penutupan sesi. IHSG dibuka di level 6.763,94, lebih rendah dibanding penutupan sebelumnya di posisi 6.858,90.

Secara intraday, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.787,35 sebelum turun hingga level terendah 6.705,43. Grafik perdagangan menunjukkan tekanan jual cukup dominan sepanjang hari, meskipun sempat terjadi rebound terbatas menjelang penutupan pasar.

Dari sisi aktivitas perdagangan, volume transaksi tercatat mencapai 36,81 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp19,72 triliun. Frekuensi perdagangan mencapai 2,276 juta kali transaksi.

Jumlah saham yang melemah juga mendominasi perdagangan. Sebanyak 428 saham tercatat turun, sementara 260 saham menguat dan 271 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia tercatat sebesar Rp11.825 triliun.

Pelemahan IHSG terjadi seiring mayoritas sektor saham berada di zona merah. Sektor barang baku menjadi sektor dengan koreksi terdalam setelah turun 4,43 persen. Pelemahan juga terjadi pada sektor infrastruktur sebesar 2,72 persen, energi 1,61 persen, sektor non-primer 1,4 persen, kesehatan 1,22 persen, serta sektor properti dan teknologi masing-masing turun sekitar 0,7 persen.

Sektor keuangan yang memiliki bobot besar terhadap pergerakan IHSG juga ikut melemah 0,58 persen sehingga menambah tekanan terhadap indeks secara keseluruhan. Sementara sektor primer turun tipis sebesar 0,44 persen.