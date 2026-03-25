IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 7.302

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 195,28 poin atau 2,75 persen ke level 7.302 pada hari ini Rabu (25/3/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 597 saham menguat, 164 saham melemah dan 197 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp25,3 triliun dari 35,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 3,33 persen 746, indeks JII naik 4,86 persen 491, indeks IDX30 naik 3,51 persen 406 dan indeks MNC36 naik 3,39 persen 314.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu, energi, konsumer siklikal, keuangan, transportasi, industri, energi, properti, transportasi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, teknologi. Sedangka bahan baku dan kesehatan ditutup melemah.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI) naik 34,96 persen ke Rp166, PT Island Concepts Indonesia Tbk (ICON) naik 34,55 persen ke Rp148, dan saham PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) naik 34,23 persen ke Rp149.