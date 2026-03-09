Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 3,4% ke 7.321

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |12:44 WIB
IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 3,4% ke 7.321
IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 3,4% ke 7.321 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 264,6 poin atau 3,49% ke 7.321,07 pada sesi I perdagangan Senin (9/3/2026). Total volume transaksi tercatat 20,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp9,6 triliun. Sebanyak 51 saham menguat, 695 saham melemah, dan 212 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 3,64 persen, IDX30 3,37 persen, MNC36 3,35 persen, indeks JII 4,52 persen.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral kompak di zona merah seperti energi, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, konsumer non siklikal, infrastruktur, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, kesehatan.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (CISB) naik 34,62 persen ke 105, PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS) naik 14,95 persen ke 246, dan PT Sigma Energy Compressindo Tbk (SICO) naik 13,77 persen ke 157.

Sementara itu, saham penghuni top losers antara lain PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) turun 15 persen ke 187, PT Arracord Nusantara Group Tbk (RONY) turun 15 persen ke 2.210, PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) turun 14,69 persen ke 1.045.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205837/rupiah-mEbU_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.000 per Dolar AS! IHSG Makin Anjlok 5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205836/ihsg_melemah-P6lA_large.jpg
IHSG Ambruk Hari Ini, Dibuka Anjlok Dekati 3 Persen ke 7.374
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/278/3205349/ojk-cziU_large.jpg
5 Fakta Mirae Asset Goreng Saham BEBS hingga Untung Rp14,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/278/3205394/ihsg_melemah-DFav_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 1,6 Persen ke 7.585
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/278/3205344/ihsg-MPkX_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok 2,61 Persen ke 7.509
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/278/3205303/ihsg_hari_ini-R4uG_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.699
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement