IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 3,4% ke 7.321

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 264,6 poin atau 3,49% ke 7.321,07 pada sesi I perdagangan Senin (9/3/2026). Total volume transaksi tercatat 20,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp9,6 triliun. Sebanyak 51 saham menguat, 695 saham melemah, dan 212 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 3,64 persen, IDX30 3,37 persen, MNC36 3,35 persen, indeks JII 4,52 persen.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral kompak di zona merah seperti energi, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, konsumer non siklikal, infrastruktur, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, kesehatan.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (CISB) naik 34,62 persen ke 105, PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS) naik 14,95 persen ke 246, dan PT Sigma Energy Compressindo Tbk (SICO) naik 13,77 persen ke 157.

Sementara itu, saham penghuni top losers antara lain PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) turun 15 persen ke 187, PT Arracord Nusantara Group Tbk (RONY) turun 15 persen ke 2.210, PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) turun 14,69 persen ke 1.045.

(Dani Jumadil Akhir)

