IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 7.440

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 103,54 poin atau 1,41 persen ke level 7.440 pada hari ini, Selasa (10/3/2026).



Pada penutupan perdagangan, Selasa (10/3/2026), terdapat 556 saham menguat, 203 saham melemah dan 199 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp18,8 triliun dari 33,3 miliar saham yang diperdagangkan.



Indeks LQ45 naik 1,25 persen 759, indeks JII naik 2,39 persen 497, indeks IDX30 naik 1 persen 401 dan indeks MNC36 naik 1,18 persen 313.



Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu, energi, konsumer siklikal, keuangan, transportasi, industri, energi, bahan baku, properti, transportasi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, kesehatan. Sedangkan yang melemah hanya ada teknologi.



Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Indo Premier Investment Management Tbk (XISB) naik 34,29 persen ke Rp141, PT Bank Artha Graha International Tbk (INPC) naik 32,67 persen ke Rp199, dan saham PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) naik 25,71 persen ke Rp220.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ) turun 14,94 persen ke Rp655, PT Hotel Sahid International Tbk (SHID) turun 14,89 persen ke Rp800 dan PT Indospring Tbk (INDS) turun 14,62 persen di Rp730.

(Taufik Fajar)

