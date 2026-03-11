IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 7.389

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 51,51 poin atau 0,69 persen ke level 7.389 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Rabu (11/3/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 335 saham menguat, 383 saham melemah dan 240 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,3 triliun dari 29,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,01 persen 752, indeks JII turun 0,96 persen 493, indeks IDX30 turun 0,63 persen 398 dan indeks MNC36 turun 0,79 persen 311.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona merah yaitu, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, industri. Sedangkan yang menguat adalah konsumer non siklikal, keuangan, properti, teknologi, kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Indo Premier Investment Management Tbk (XISB) naik 34,75 persen ke Rp190, PT Pakuan Tbk (UANG) naik 24,93 persen ke Rp4.310, dan saham PT MDTV Media Technologies Tbk (NETV) naik 24,71 persen ke Rp106.