HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.163

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |16:29 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.163
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup  turun 199,05 poin atau 2,70 persen ke level 7.163 pada sesi terakhir perdagangan Jumat (13/3/2026). 

Pada penutupan perdagangan, terdapat 113 saham menguat, 651 saham melemah dan 194 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,2 triliun dari 26,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 3,04 persen 728, indeks JII turun 3,93 persen 472, indeks IDX30 turun 2,16 persen 391 dan indeks MNC36 turun 2,32 persen 304.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona merah yaitu, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, industri. Sedangkan yang menguat adalah konsumer non siklikal, keuangan, properti, teknologi, kesehatan. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) naik 34,95 persen ke Rp139, PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) naik 24,86 persen ke Rp2.260, dan saham PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) naik 24,82 persen ke Rp176.

 

1 2
