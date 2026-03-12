Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.362

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |16:16 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.362
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 27,28 poin atau 0,37 persen ke level 7.362 pada perdagangan hari ini, Kamis (12/3/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 224 saham menguat, 483 saham melemah dan 251 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,6 triliun dari 24,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,14 persen 751, indeks JII turun 0,29 persen 491, indeks IDX30 menguat 0,43 persen ke 400 dan indeks MNC36 menguat 0,23 persen ke 312.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu, energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, transportasi, industri, energi, bahan baku, properti, kesehatan. Sedangkan yang menguat ada keuangan, transportasi dan teknologi. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) naik 29,89 persen ke Rp113, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) naik 24,57 persen ke Rp1.090, dan saham PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) naik 20 persen ke Rp96.

 

