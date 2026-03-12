Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Awal Perdagangan Naik ke Level 7.421

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |09:24 WIB
IHSG Awal Perdagangan Naik ke Level 7.421
IHSG naik 0,13 persen ke level 7.398,85. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada awal perdagangan hari ini, Kamis (12/3/2026). IHSG naik 0,13 persen ke level 7.398,85.

Semenit kemudian, IHSG melanjutkan penguatan sebesar 0,43 persen ke 7.421, dengan 266 saham di zona hijau, 214 melemah, dan 478 saham lainnya stagnan. Transaksi awal tercatat mencapai Rp648 miliar, dengan volume 1,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 0,60 persen ke 756, JII naik 0,39 persen ke 495, MNC36 naik 0,43 persen ke 312, dan IDX30 naik 0,56 persen ke 401.

Mayoritas indeks sektoral berada di zona hijau, termasuk sektor energi, konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, infrastruktur, transportasi, dan bahan baku. Sektor yang melemah antara lain konsumer non-siklikal, properti, dan kesehatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/278/3206344//ihsg_hari_ini-Ijzu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 7.389
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/278/3206254//ihsg_menguat-w2Jq_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.484, 317 Saham Terbang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/278/3206170//ihsg_hari_ini-flW6_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 7.440
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/278/3206025//ihsg-IupF_large.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Melesat 1,44% ke 7.443
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205873//ihsg-cT3v_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 3,4% ke 7.321
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205837//rupiah-mEbU_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.000 per Dolar AS! IHSG Makin Anjlok 5%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement