IHSG Awal Perdagangan Naik ke Level 7.421

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada awal perdagangan hari ini, Kamis (12/3/2026). IHSG naik 0,13 persen ke level 7.398,85.

Semenit kemudian, IHSG melanjutkan penguatan sebesar 0,43 persen ke 7.421, dengan 266 saham di zona hijau, 214 melemah, dan 478 saham lainnya stagnan. Transaksi awal tercatat mencapai Rp648 miliar, dengan volume 1,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 0,60 persen ke 756, JII naik 0,39 persen ke 495, MNC36 naik 0,43 persen ke 312, dan IDX30 naik 0,56 persen ke 401.

Mayoritas indeks sektoral berada di zona hijau, termasuk sektor energi, konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, infrastruktur, transportasi, dan bahan baku. Sektor yang melemah antara lain konsumer non-siklikal, properti, dan kesehatan.