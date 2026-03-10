Bel Perdagangan, IHSG Melesat 1,44% ke 7.443

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 1,44% ke level 7.443,05.

Semenit berjalan, Selasa (10/3/2026), IHSG melanjutkan penguatan 1,65% ke 7.458, dengan 424 saham di zona hijau, 107 melemah, dan 427 lainnya stagnan. Transaksi awal mencapai Rp1,1 triliun, dengan volume 1,6 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,76% ke 763, indeks JII naik 1,89% ke 495, indeks MNC36 naik 1,70% ke 315, dan IDX30 naik 1,74% ke 404.

Mayoritas indeks sektoral kompak berada di zona hijau, seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, konsumer non-siklikal, properti, infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan bahan baku.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mega Perintis Tbk (ZONE), PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI), dan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID).