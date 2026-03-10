Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bel Perdagangan, IHSG Melesat 1,44% ke 7.443

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |09:20 WIB
Bel Perdagangan, IHSG Melesat 1,44% ke 7.443
IHSG naik 1,44% ke level 7.443,05. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 1,44% ke level 7.443,05.

Semenit berjalan, Selasa (10/3/2026), IHSG melanjutkan penguatan 1,65% ke 7.458, dengan 424 saham di zona hijau, 107 melemah, dan 427 lainnya stagnan. Transaksi awal mencapai Rp1,1 triliun, dengan volume 1,6 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,76% ke 763, indeks JII naik 1,89% ke 495, indeks MNC36 naik 1,70% ke 315, dan IDX30 naik 1,74% ke 404.

Mayoritas indeks sektoral kompak berada di zona hijau, seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, konsumer non-siklikal, properti, infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan bahan baku.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mega Perintis Tbk (ZONE), PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI), dan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205873//ihsg-cT3v_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 3,4% ke 7.321
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205837//rupiah-mEbU_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.000 per Dolar AS! IHSG Makin Anjlok 5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205836//ihsg_melemah-P6lA_large.jpg
IHSG Ambruk Hari Ini, Dibuka Anjlok Dekati 3 Persen ke 7.374
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/278/3205548//ihsg_anjlok-xsIW_large.jpg
5 Fakta IHSG Merosot 7,89 Persen, Investor Jangan Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/278/3205494//ihsg_melemah-Pzgx_large.jpg
10 Saham Paling Anjlok Pekan Ini, Ada FILM hingga MDIA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/278/3205534//ihsg_melemah-qY3V_large.jpg
IHSG Turun 7,89 Persen, Purbaya Minta Investor Tak Panik 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement