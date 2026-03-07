10 Saham Paling Anjlok Pekan Ini, Ada FILM hingga MDIA

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham paling tertekan seiring anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) . (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham paling tertekan seiring anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 7.585 pada perdagangan pekan ini.

Peringkat pertama top 10 losers ditempati oleh saham PT MD Entertainment Tbk (FILM), yang terjun bebas sebesar 47,38 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp8.400 menjadi Rp4.420 per lembar.

Sementara itu, saham dengan pelemahan lebih terbatas adalah PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), yang menyusut 30,95 persen menjadi Rp58 dari posisi pekan sebelumnya Rp84.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (7/3/2026), berikut 10 saham penghuni top losers pekan ini:

1. PT MD Entertainment Tbk (FILM) merosot 47,38% ke Rp4.420

2. PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO) menyusut 40,78% ke Rp167

3. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) melemah 37,14% ke Rp176

4. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) tergelincir 36,55% ke Rp1.250

5. PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) tertekan 36,17% ke Rp300