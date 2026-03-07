Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Anjlok Pekan Ini, Ada FILM hingga MDIA

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |15:10 WIB
10 Saham Paling Anjlok Pekan Ini, Ada FILM hingga MDIA
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham paling tertekan seiring anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) . (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham paling tertekan seiring anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 7.585 pada perdagangan pekan ini.

Peringkat pertama top 10 losers ditempati oleh saham PT MD Entertainment Tbk (FILM), yang terjun bebas sebesar 47,38 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp8.400 menjadi Rp4.420 per lembar.

Sementara itu, saham dengan pelemahan lebih terbatas adalah PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), yang menyusut 30,95 persen menjadi Rp58 dari posisi pekan sebelumnya Rp84.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (7/3/2026), berikut 10 saham penghuni top losers pekan ini:

1. PT MD Entertainment Tbk (FILM) merosot 47,38% ke Rp4.420

2. PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO) menyusut 40,78% ke Rp167

3. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) melemah 37,14% ke Rp176

4. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) tergelincir 36,55% ke Rp1.250

5. PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) tertekan 36,17% ke Rp300

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/278/3205534//ihsg_melemah-qY3V_large.jpg
IHSG Turun 7,89 Persen, Purbaya Minta Investor Tak Panik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/278/3205481//ihsg-h9cA_large.jpg
10 Saham Paling Menguat Pekan Ini, Ada yang Meroket 81,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/278/3205496//purbaya-9eLs_large.jpg
IHSG Anjlok 7,89%, Purbaya: Ini Waktu Tepat Beli Saham, Jangan Takut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/278/3205471//ihsg_anjlok-na7s_large.jpg
IHSG Pekan Ini Merosot 7,89 Persen dari 8.235 ke 7.585
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/278/3205394//ihsg_melemah-DFav_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 1,6 Persen ke 7.585
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/278/3205344//ihsg-MPkX_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok 2,61 Persen ke 7.509
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement