MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Lesu, Turun 0,32 Persen ke 7.338

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |09:33 WIB
IHSG Dibuka Lesu, Turun 0,32 Persen ke 7.338
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka lesu pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka lesu pada perdagangan hari ini. IHSG turun 0,32% ke level 7.338,82.

Beberapa menit berjalan, perdagangan Jumat (12/3/2026), IHSG melanjutkan pelemahan 0,30% ke 7.340, dengan 151 saham di zona hijau, 288 melemah, dan 519 lainnya stagnan. Transaksi awal mencapai Rp418 miliar, dengan volume 1,0 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,39% ke 748, indeks JII melemah 0,22% ke 490, indeks MNC36 melemah 0,47% ke 310, dan IDX30 melemah 0,54% ke 398.

Untuk indeks sektoral, semua kompak di zona merah, seperti energi, transportasi, konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, konsumer non-siklikal, properti, infrastruktur, kesehatan, serta bahan baku.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIFE), PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA), dan PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI).

 

1 2
