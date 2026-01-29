IHSG Kena Trading Halt Lagi, Purbaya: Bersihkan Bursa dari Saham Gorengan!

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta para investor untuk tetap tenang menanggapi anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu penghentian perdagangan sementara (trading halt) selama dua hari berturut-turut. Purbaya menegaskan bahwa guncangan ini hanyalah reaksi sesaat pasar terhadap isu indeks MSCI.

Purbaya meyakini bahwa pelemahan yang terjadi tidak mencerminkan kondisi ekonomi nasional yang sebenarnya. Ia justru melihat ini sebagai momentum untuk membersihkan pasar modal dari praktik-praktik yang tidak sehat.

"Ini jelas shock sementara karena fundamental kita enggak masalah. Kalau yang jatuh bursa saham-saham gorengan kan saya udah ingatkan dari dulu, bersihkan bursa dari saham gorengan. Tapi yang besar-besar kan masih ada, yang saham-saham yang blue chip itu kan naiknya belum terlalu tinggi. Kalau ada yang takut, lari aja ke situ," ujar Purbaya saat ditemu di Kemenko Perekonomian, Kamis (29/1/2026).

Fondasi Ekonomi Kuat

Purbaya menjamin bahwa fondasi ekonomi Indonesia akan semakin kokoh seiring dengan aksi bersih-bersih birokrasi yang tengah dilakukannya.

Setelah melakukan perombakan besar-besaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kemarin, ia memberikan sinyal kuat bahwa Direktorat Jenderal Pajak menjadi target perbaikan selanjutnya pada minggu depan.

Langkah ini diambil untuk memastikan penerimaan negara (fiskal) tetap terjaga guna membiayai pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif.

"Kemarin kan saya sudah tuh obrak-abrik Bea Cukai, minggu depan saya akan perbaiki obrak-abrik pajak. Jadi income kita akan makin bagus harusnya, sehingga fondasi fiskal kita nggak masalah lagi. Jadi nggak usah takut," tegasnya.