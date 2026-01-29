Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Kena Trading Halt Lagi, Purbaya: Bersihkan Bursa dari Saham Gorengan!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |11:25 WIB
IHSG Kena Trading Halt Lagi, Purbaya: Bersihkan Bursa dari Saham Gorengan!
IHSG Kena Trading Halt Lagi, Purbaya: Bersihkan Bursa dari Saham Gorengan! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta para investor untuk tetap tenang menanggapi anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu penghentian perdagangan sementara (trading halt) selama dua hari berturut-turut. Purbaya menegaskan bahwa guncangan ini hanyalah reaksi sesaat pasar terhadap isu indeks MSCI.

Purbaya meyakini bahwa pelemahan yang terjadi tidak mencerminkan kondisi ekonomi nasional yang sebenarnya. Ia justru melihat ini sebagai momentum untuk membersihkan pasar modal dari praktik-praktik yang tidak sehat.

"Ini jelas shock sementara karena fundamental kita enggak masalah. Kalau yang jatuh bursa saham-saham gorengan kan saya udah ingatkan dari dulu, bersihkan bursa dari saham gorengan. Tapi yang besar-besar kan masih ada, yang saham-saham yang blue chip itu kan naiknya belum terlalu tinggi. Kalau ada yang takut, lari aja ke situ," ujar Purbaya saat ditemu di Kemenko Perekonomian, Kamis (29/1/2026).

Fondasi Ekonomi Kuat

Purbaya menjamin bahwa fondasi ekonomi Indonesia akan semakin kokoh seiring dengan aksi bersih-bersih birokrasi yang tengah dilakukannya. 

Setelah melakukan perombakan besar-besaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kemarin, ia memberikan sinyal kuat bahwa Direktorat Jenderal Pajak menjadi target perbaikan selanjutnya pada minggu depan.

Langkah ini diambil untuk memastikan penerimaan negara (fiskal) tetap terjaga guna membiayai pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif.

"Kemarin kan saya sudah tuh obrak-abrik Bea Cukai, minggu depan saya akan perbaiki obrak-abrik pajak. Jadi income kita akan makin bagus harusnya, sehingga fondasi fiskal kita nggak masalah lagi. Jadi nggak usah takut," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198237/ihsg-4258_large.jpg
IHSG Anjlok 8%, BEI Kembali Berlakukan Trading Halt Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198232/ihsg-dGDH_large.jpg
IHSG Hari Ini Kembali Anjlok 3,5%, Dibuka Melemah ke 8.027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198224/ihsg-Eq7s_large.jpg
IHSG Masih Rawan Terkoreksi Hari Ini, Cermati 4 Saham Pilihan Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198138/purbaya-QUpY_large.jpg
IHSG Anjlok 7,35 Persen hingga Trading Halt, Purbaya Sebut Isu Transparansi dan Goreng Saham 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198135/bei-vCOU_large.jpg
Saham Indonesia Bisa Turun Kasta Setara Filipina Imbas MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198116/ihsg-HhmM_large.jpg
Diwarnai Trading Halt, IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok 7,35% ke 8.320 Imbas MSCI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement