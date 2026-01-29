Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Anjlok 8%, BEI Kembali Berlakukan Trading Halt Pagi Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |09:45 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali anjlok 8% ke level 7.654 pada perdagangan pagi ini, Kamis (29/1/2026) akibat sentimen negatif MSCI. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali melakukan pembekuan sementara perdagangan saham atau trading halt, 30 menit setelah pembukaan sesi, Kamis 29 Januari 2026. 

Perdagangan akan dilanjutkan pada pukul 09:56:01 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Tindakan ini dilakukan karena terdapat penurunan IHSG yang mencapai 8 persen.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, serta ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00002/BEI/04-2025.

BEI menegaskan bahwa penghentian sementara perdagangan merupakan prosedur standar yang diterapkan ketika terjadi penurunan IHSG dalam batas tertentu, guna memberikan waktu bagi pelaku pasar untuk mencermati kondisi dan mencegah volatilitas yang berlebihan.

 

