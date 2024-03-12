Ini Syarat dan Cara Daftar Mudik Motor Gratis 2024

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyatakan pendaftaran program Mudik Motor Gratis (Motis) sudah dimulai sejak 4 Maret hingga 18 April 2024 mendatang.

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, Motis adalah program tahunan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk masyarakat yang mudik beserta dengan motor yang diangkut menggunakan kereta api secara gratis.

Tujuan diselenggarakannya program Motis ini supaya jumlah kendaraan roda dua dan angka kecelakaan di jalan saat mudik Lebaran dapat ditekan, sehingga tingkat keselamatan meningkat.

“KAI siap turut berperan dalam meningkatkan keselamatan pemudik melalui penyediaan rangkaian kereta api angkutan Motis. Dengan menggunakan kereta api untuk angkutan penumpang maupun barang, kemacetan di jalan raya dapat dikurangi, serta meningkatkan keselamatan para pemudik pada masa angkutan mudik Lebaran 2024 ini,” ujar Didiek, Selasa (12/3/2024).

Adapun, pendaftaran program Motis 2024 melalui laman mudikgratis.dephub.go.id. Agar dapat mengikuti program Motis 2024, masyarakat diharapkan dapat memperhatikan persyaratan sebagai berikut: